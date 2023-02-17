Путин поздравил «Газпром» с 30-летием и отметил его роль в развитии экономики

Президент Владимир Путин сегодня в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома». Он поздравил сотрудников предприятия с юбилеем и отметил его большую роль в экономическом развитии всей страны, отметив, что это на сегодня одна из крупнейших, ведущих компаний и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа.

«Рад поздравить с той значимой датой всех работников “Газпрома”, а это без малого полмиллиона человек – более 490 тыс. Это рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители и представители десятка других профессий... Профессионалы высшего класса, которыми гордится вся страна», – сказал Путин.

Он напомнил, что «Газпром» создавался в сложное для страны время, в самом начале 1990-х годов, и назвал решение сохранить его единый, цельный комплекс «стратегически верным». Сегодня компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес, в том числе средние и малые предприятия, молодые исследовательские команды.

«“Газпром” развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста. <…> Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, “Газпром” идет вперед, запускает новые проекты», – подчеркнул Президент.