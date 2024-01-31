Путин: Международные спортивные чиновники извращают саму идею олимпизма

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Кандидат в Президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами обвинил международных спортивных функционеров в извращении олимпийской идеи из-за решений Спортивного арбитражного суда (CAS), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

«Без всяких сомнений <...> современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма», — сформулировал свое понимание ситуации российский лидер (цитата по ТАСС).

По мнению Путина, «идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена».

«Любой спорт — право человека. Поэтому любые ограничения — это ограничения прав человека», — добавил он, напомнив в связи с этим о положениях Олимпийской хартии.

Президент также подчеркнул, что Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ должны определиться с участием российских спортсменов в Олимпиаде при сохранении нынешних дискриминационных условий.

«Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», — сказал Владимир Путин.

Накануне CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все ее спортивные достижения с декабря 2021 года, включая звание олимпийской чемпионки.