Лайшев о дисквалификации Камилы Валиевой: «На Западе – вруны. Они слабые, злобные люди»

Ренат Лайшев: «Для нас Валиева есть, была и остается олимпийской чемпионкой, и она наша великая спортсменка»

Фото: layshev.ru

«Запад ни на что другое не способен. Они слабые, злобные люди»

Ренат Алексеевич, Камилу Валиеву отстранили от спорта на четыре года и лишили большей части титулов, в том числе олимпийской чемпионки. Ее признали виновной в употреблении допинга. Какие эмоции у вас это вызвало? Все-таки она состоялась в качестве фигуристки именно под знаменами «Самбо-70».

Прежде всего, меня волнует, что Запад нервирует нашу девочку. И выбивают ее таким образом из спортивной формы. Это так противно, гнусно и подло. Главное, нам надо настроить Камилу, чтобы она не обращала на это внимания и продолжала быть в хорошей спортивной форме. А также продолжала свою спортивную деятельность на радость всем любителям фигурного катания.

А как вам реакции МОК (Международного олимпийского комитета), WADA (Всемирное антидопинговое агентство), федераций фигурного катания Канады, США. Откуда столько радости с их стороны?

Запад ни на что другое не способен. Они слабые, злобные люди, и мы это видим во всех сферах. Сколько вынесено санкций нашим людям, это уму непостижимо. Если на все обращать внимание, то времени не хватит. Так же и здесь. Не надо обращать внимание, я считаю. Надо жить нашей жизнью. Камила также знает, что вся Россия ее обожает.

По сути, карьера Валиевой на международном уровне просто отменена. Там из официально признанных результатов осталась только пара побед этапов Гран-при и победа на Кубке Первого канала, а все остальные ее титулы…

Для нас Валиева есть, была и остается олимпийской чемпионкой, и она наша великая спортсменка. Больше говорить не о чем, и не хочу разжевывать эту дешевую западную организацию, которая там вердикты выносит.

«Запад нервирует нашу девочку. И выбивают ее таким образом из спортивной формы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша федерация вынуждена дипломатию какую-то сохранять, выдерживать паузу и думать, что произнести»

При этом российская Федерация фигурного катания еще ничего не сказала о том, будет ли Валиева выступать на чемпионате России, с учетом этого вердикта. Почему такая пауза большая и должна ли Валиева выступать на российских соревнованиях, несмотря на решение CAS?

Есть много возможностей, где выступать. Я думаю, что ее любая аудитория примет. Взять даже дружественные России страны. Они насчитывают миллиард людей, и этого достаточно, чтобы выступать спокойно, и она будет приглашена на все соревнования. Понятно всем, что сейчас такая обстановка. Наша федерация вынуждена дипломатию какую-то сохранять, выдерживать паузу и думать, что произнести и так далее. Молчание – лучшая форма противодействия.

Помимо Валиевой пострадают и наши фигуристы, которые стали победителями в командном зачете Олимпиады.

Они были объявлены олимпийскими чемпионами, и это самое главное.

А российским журналистам стоит продолжать называть Валиеву олимпийской чемпионкой?

Конечно. Думаю, стоит. Люди будут говорить и знать, что они все олимпийские чемпионы.

Как действовать «спортивной» России в этой ситуации? Это же плевок в лицо российского спорта?

Нужно на всех соревнованиях в этой ситуации держать спортивную форму и быть конкурентоспособными в любой момент, когда потребуется. Это основное. И всем спортивным структурам, всем любителям спорта нужно морально поддерживать наших спортсменов во всех видах спорта. Больше, чем когда-либо. И делать из них героев.

«Они были объявлены олимпийскими чемпионами, и это самое главное» Фото: fsrussia.ru

«История с допингом – выдумка и вранье»

Еще один момент. Валиеву признали виновной в допинге. Причем на самом заседании она свою вину не отрицала. До сих пор нет никаких данных о расследовании в отношении врачей сборной России, тренеров? Кто виноват, что на тот момент несовершеннолетняя Валиева приняла допинг?

Я считаю, эта вся история – это выдумка и вранье про нее. Она вынуждена не отрицать. Наверняка так ее проинструктировали, чтобы она признала и послабее были эти санкции. Весь Запад – обманщики и вруны. С ними нельзя иметь никаких дел. Вот их главная прерогатива, и сегодня это все вскрылось, и мы видим их лицо, которое было за маской.

Вы говорите, что ее, возможно, проинструктировали признать свою вину. Была версия, что это сделано якобы для того, чтобы санкции не коснулись Этери Тутберидзе…

Не хочу в эти дебри лезть. Не знаю. Мы ищем правду, но чтобы ее искать, нужно быть внутри Федерации спорта, а так просто со стороны говорить – это голословие такое. Не хочу касаться этого. Остановиться надо на том, что на Западе ублюдки. Самое главное, что мы должны своих спортсменов любить и защищать. То, что они сделали для любителей спорта, это счастье и радость, огромная заслуга, и с этим нам нужно жить и ждать нашей победы.

«Мы ищем правду, но чтобы ее искать, нужно быть внутри федерации спорта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я верю, что Валиева продолжит карьеру»

В декабре 2025 года истечет дисквалификация Камилы. Женское фигурное катание стало очень молодым спортом. Как думаете, она будет всерьез продолжать карьеру или нет?

Я в нее верю. У нее огромный потенциал и талант. И она будет продолжать. Но естественно, мы переживаем за своих спортсменов, любим их и не можем быть равнодушными. Это всех видов спорта касается. Вот идет чемпионат России по хоккею. Команды КХЛ радуют высочайшим уровнем и не парятся. Есть чемпионат по футболу и так далее. Уровень растет, и это видно всем зрителям. Мы должны поддерживать своих и дать отпор любому врагу, как сегодня делают наши боевые друзья.

Сейчас какие виды спорта развиваются в вашем центре «Самбо-70», на что делается ставка?

Самбо, дзюдо, спортивная гимнастика и карате. И спорт для инвалидов.

Ваш Центр спорта и образования «Самбо-70» запомнился как один из крутых центров фигурного катания. Может, свою школу открывать планируете?

Сейчас нужно пока сохранить наработанный материал, запас и работы непочатый край.

«Уверен, у Загитовой получится. По ней это видно. Она на правильном пути» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Алина Загитова проявила себя мудрым организатором и будет хорошим тренером»

А у Алины Загитовой скоро может открыться школа в Татарстане. Что думаете об этом?

Уверен, у нее получится. Алина Загитова молодец, проявила себя мудрым организатором. И будет хорошим тренером. По ней это видно. Она на правильном пути.

А куда фигуристка Евгения Медведева пропала?

Она не пропала. Выступает, и вертится, и крутится. На телевидении крутится. Тоже молодец. Я бы им всем привет передал и пожелал бы дальнейших успехов.