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Путин: Международные проблемы начались после развала СССР
Распад Советского Союза стал началом многих международных проблем, включая действия террористов на Северном Кавказе и усиление давления Запада на Россию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с коллективом Улан-Удэнского авиационного завода (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза... Тут же началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию», — уверен глава государства.
«Нам казалось, и мне казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко, не жалко, но тем не менее основы для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром — они исчезли, эти основы. Казалось, что теперь всё будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так», — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин призвал российское общество сплотиться и продемонстрировать всем противникам свое единство ради стабильности, мира и победы.
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