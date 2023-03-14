Путин: Международные проблемы начались после развала СССР

Распад Советского Союза стал началом многих международных проблем, включая действия террористов на Северном Кавказе и усиление давления Запада на Россию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с коллективом Улан-Удэнского авиационного завода (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза... Тут же началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию», — уверен глава государства.

«Нам казалось, и мне казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко, не жалко, но тем не менее основы для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром — они исчезли, эти основы. Казалось, что теперь всё будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин призвал российское общество сплотиться и продемонстрировать всем противникам свое единство ради стабильности, мира и победы.