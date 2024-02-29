Путин: Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться

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Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной, заявил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

«Конечно, явно не на пользу дела, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах бывает», — подчеркнул Президент.

Это ведет к тому, что родителям приходится нанимать репетиторов, что далеко не всем по карману. Путин поручил Правительству совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с проблемой.

«В этой связи и о Едином Государственном экзамене: он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры, мы всё об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться», — отметил глава государства.

Путин предложил «дать выпускникам второй шанс», чтобы у них была возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной компании в вузы.