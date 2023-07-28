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Путин: Ливии нужно национальное единство, чтобы не стать зоной для борьбы других стран
В Ливии необходимо достичь подлинного национального единства, в противном случае – страна превратится в зону для противоборства сторонних государств, заявил Президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия — Африка». Об этом сообщает РИА Новости.
«Надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить об это поподробнее», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что Москва понимает сложности этого процесса и постарается сделать все, что от нее зависит, чтобы способствовать «позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии».
Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге второй день. Подробнее об итогах первого дня мероприятия читайте в материале «Татар-информа».
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