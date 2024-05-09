Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин лично встретил лидеров стран, прибывших на Парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин встречает лидеров стран, прибывших для участия в Параде Победы на Красной площади. Трансляцию ведет телеграм-канал ТАСС.
«Мы еще с Вами неплохо выглядим», – сказал, входя в зал, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
После того, как прибыли все главы государств, они вместе направились из помещения на трибуны. Напомним, парад начнется в 10 часов по московскому времени.
Как ранее сообщал помощник Президента РФ Юрий Ушаков, участие в мероприятии примут лидеры ряда стран СНГ — Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау — Мигель Диас-Канель Бермудес, Тхонглун Сисулит и Умару Сисоку Эмбало.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»