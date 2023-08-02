Путин вручил медали награжденных посмертно Героев России вдовам участников СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Екатерининском дворце провел церемонию вручения высших государственных наград РФ участникам специальной военной операции. Он также передал золотые звезды Героя России вдовам тех военнослужащих, которые были удостоены наград посмертно. Трансляцию провели на сайте Кремля.

«Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», – сказал глава государства.

Путин также обратился к присутствующим в зале участникам спецоперации, поблагодарил их за преданную службу Родине и готовность сделать все необходимое для защиты ее интересов.

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством, со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы и отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны», – подчеркнул российский лидер.

Присутствующие в зале награждены орденами за заслуги перед Отечеством разных степеней, орденами почета, Мужества, орденами Пирогова, Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.

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