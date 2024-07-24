Законопроект о майнинговой деятельности в РФ прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект, регулирующий майнинговую деятельность, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом передает ТАСС.

Внесенный в ноябре 2022 года документ был доработан и повторно внесен в нижнюю палату российского парламента в апреле 2024 года.

Инициативой предусматривается, что Правительства РФ (по согласованию с ЦБ) будет устанавливать требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Минцифры будет контролировать исполнение требований.

Майнинг смогут осуществлять только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут входить в соответствующий реестр. При этом физлица, которые не превышают установленные Кабмином лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

Помимо этого, проектом предусматриваются меры по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения риска ее использования для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Осуществляющие майнинг цифровой валюты лица должны будут предоставлять в уполномоченный Кабмином орган сведения о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах.

Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, которые были заподозрены в том, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Кабмин также сможет устанавливать запрет на майнинговую деятельность в отдельных российских регионах или на определенных территориях для урегулирования вопросов энергопотребления. Также предусматривается запрет на совмещение такой деятельности с деятельностью, связанной с электроэнергетикой.

При принятии документа инициатива начнет действовать с 1 сентября 2024 года.