Путин: Консолидация российского общества проявляется в готовности помочь новым регионам

Граждане России готовы прийти на помощь новым субъектам, надеющимся восстановить на своих территориях мирную жизнь. Именно в этом ярко проявляется консолидация российского общества, заявил Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с избранными губернаторами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», – отметил глава государства.

Он напомнил, что Россия сейчас сталкивается с существенным внешним давлением, что «накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов», как и на руководителей всех уровней власти. По словам российского лидера, эти вызовы требуют еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения поставленных целей.

Напомним, 5 октября Путин подписал указы о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве новых субъектов Федерации.