Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Каждое послание Федеральному собранию – это взгляд в будущее
Текст ежегодного послания Федеральному собранию формировался, в том числе, в ходе поездок в регионы. Об этом в ходе мероприятия заявил Президент России Владимир Путин.
«Такая программа действий, конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учёными, волонтёрами предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, силовиками и солдатами вооруженных сил России», — прокомментировал Президент.
Путин отметил понимание того, что такие мероприятия обычно готовятся, но тем не менее, реальные потребности людей прорываются в этих беседах. По словам Президента, много идей было выдвинуто и на крупных общественных экспертных форумах. Предложение граждан, их устремления станут стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня.
Президент также выразил надежду на то, что их общественное обсуждение продолжится.
«Каждое послание Федеральному собранию — это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, которые считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны», — подчеркнул Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»