Путин: Каждое послание Федеральному собранию – это взгляд в будущее

Текст ежегодного послания Федеральному собранию формировался, в том числе, в ходе поездок в регионы. Об этом в ходе мероприятия заявил Президент России Владимир Путин.

«Такая программа действий, конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учёными, волонтёрами предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, силовиками и солдатами вооруженных сил России», — прокомментировал Президент.

Путин отметил понимание того, что такие мероприятия обычно готовятся, но тем не менее, реальные потребности людей прорываются в этих беседах. По словам Президента, много идей было выдвинуто и на крупных общественных экспертных форумах. Предложение граждан, их устремления станут стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня.

Президент также выразил надежду на то, что их общественное обсуждение продолжится.

«Каждое послание Федеральному собранию — это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, которые считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны», — подчеркнул Путин.