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Политика 16 октября 2024 16:29

МИД РФ: Декларация саммита БРИКС в Казани отразит подход стран к мировым проблемам

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МИД РФ: Декларация саммита БРИКС в Казани отразит подход стран к мировым проблемам
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В итоговой декларации саммита БРИКС будет отражен консолидированный подход глав государств-участников объединения по основным вопросам мировой повестки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации. В ней также будут отражены консолидированные подходы государств - участников объединения по ряду актуальных международных и региональных проблем, дальнейшему развитию БРИКС», – сказала Захарова.

Она добавила, что повестка дня «весьма насыщенна». На саммите участники планируют обсудить актуальные проблемы мировой и региональной повестки дня, результаты совместной работы в рамках партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что саммит в Казани будет организован на высоком уровне.

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