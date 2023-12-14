Путин: «К 2030 году планируем произвести свыше тысячи самолетов»

В России до 2030 года планируют произвести свыше 1 тыс. самолетов собственного производства, а также переоборудовать новыми двигателями уже имеющиеся суда. Об этом во время прямой линии заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос Максима Салтыкова, курсанта летного училища гражданской авиации

«Надо развивать собственное самолетостроение и надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году: это и мс-21, и переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями MPD, выйти на производство следующего более мощного двигателя MPD-35. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе ИЛ-96-400», - прокомментировал Президент.

По мнению Путина, ранее российские авиационные компании закупали слишком много самолетов иностранного производства, аргументируя это экономичностью двигателей и соблюдением требований по шумам международных организаций.

«Лучше бы своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Всё время мы об этом говорили так или иначе, что-то сделать удалось, но парк воздушных судов у нас перегружен самолетами иностранного производства», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что большинство российских авиаперевозчиков не стали отвечать на неправомерные требования иностранных лизинговых компаний и поступили правильно.

«Часть самолетов мы выкупаем, и они становятся собственностью российских авиационных компаний», - заключил Путин.