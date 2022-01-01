Путин изменил размер доплат к окладам для чиновников территориальных органов

Начиная с 2023 года будет изменен размер надбавок к должностным окладам государственных служащих территориальных подразделений федеральных органов власти в Чечне и на Байконуре, а также сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ на Северном Кавказе.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в России был принят закон, призванный создать условия для увеличения доли должностного оклада в структуре зарплат чиновников, напоминает ТАСС.

Согласно подписанному накануне указу главы государства, с 1 января 2023 года госслужащим территориальных подразделений федеральных органов власти в Чечне станут выплачивать дополнительную ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия службы в размере 33% должностного оклада. Сейчас она равняется 100% оклада.

Кроме того, работникам органов прокуратуры и СКР на Северном Кавказе, не являющимся федеральными государственными гражданскими служащими, по-прежнему будут выплачивать 50-процентную надбавку к должностному окладу. Однако у федеральных госслужащих она сократится до 17%, тогда как оклады за классный чин увеличатся на 8%.

Помимо этого, уменьшится с 30 до 10% от должностного оклада ежемесячная надбавка за работу в районе экологического кризиса у федеральных госслужащих территориальных органов власти, размещенных в городе Байконуре на время аренды Россией одноименного космодрома в Казахстане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных чиновников.