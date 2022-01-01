Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных чиновников

Базовые должностные оклады федеральных государственных гражданских служащих будут увеличены. Указ о совершенствовании оплаты труда этой категории чиновников подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в России был принят закон, призванный создать условия для увеличения доли должностного оклада в структуре зарплат чиновников, отмечает ТАСС.

Соответственно, оклады должностных лиц в различных государственных структурах увеличены, а относительный размер ежемесячных денежных поощрений уменьшен.

В частности, специалист-эксперт федерального министерства ранее имел должностной оклад в размере 2600 рублей и ежемесячное денежное поощрение в 2,5 оклада (6500 рублей). Теперь его оклад составляет 14 658 рублей, а денежное поощрение равняется 0,9 оклада (13 192 рубля).

Кроме того, указ увеличивает размеры окладов за классный чин. Оклад за низший классный чин секретаря государственной гражданской службы 3-го класса вырос с 450 рублей до 6145 рублей в месяц, а за высший (действительного государственного советника РФ 1-го класса) — с 1850 до 30 167 рублей.

Выплаты чиновникам центральных аппаратов будут осуществляться по новым нормам начиная с 1 января 2022 года, а госслужащим территориальных подразделений федеральных органов власти, аппаратов судов и представительств РФ за рубежом — начиная с 1 января 2023-го.