Путин изложил Драги ключевые подходы России к гарантиям безопасности

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Премьер-министром Италии Марио Драги обозначил ключевые подходы России к обеспечению собственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных ОБСЕ документах.

Драги заявил, что обеспокоен развитием ситуации.

Российский лидер дал свою оценку действиям Киева и обратил внимание на то, что украинские власти уклоняются от взятых на себя обязательств в урегулировании внутригосударственного конфликта. По его словам, необходимы конкретные шаги со стороны Украины по реализации минского «Комплекса мер».

Ранее Путин провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, при котором стороны также затронули ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Также они обсудили вопрос, связанный с предоставлением России гарантий безопасности Западом.