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Ру Тат
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Политика
31 января 2022  21:52

Путин и Макрон обменялись мнениями по Украине и гарантиям безопасности

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Стороны вновь затронули ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, а также обсудили вопрос с предоставлением РФ гарантий безопасности от Запада. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности», — отмечается в сообщении.

Так, российский лидер подробно остановился на принципиальных подходах страны к этим проблемам. 

Президенты условились о дальнейших контактах, а также о проработке возможности личной встречи.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #гарантии безопасности #Украина
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