Путин: История Запада — это по сути хроника бесконечной экспансии

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Запад достиг высокого уровня развития в значительной степени за счет ограбления колоний. Об этом на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Президент Владимир Путин.

«Многие коллеги ваши здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении многих веков. Ну это же факт. Фактически такой значительный уровень развития был достигнут в значительной степени за счет ограбления всей планеты. История Запада по сути хроника бесконечной экспансии», — сказал Путин.

Он назвал западное влияние в мире огромной военно-финансовой пирамидой, которой все время нужно новое топливо для поддержания себя самой, а именно природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому, продолжил Путин, Запад не может остановиться и не собирался этого делать.

Президент также отметил, что готовность России к конструктивному взаимодействию некоторые поняли как покорность.