Путин: Готовность России к конструктивному взаимодействию некоторые поняли как покорность

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Первое заседание Валдайского клуба состоялось 20 лет назад — тогда Россия выходила на новый этап своего развития и преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Наша страна была открыта к любым взаимодействиям, однако некоторые воспринимали это как покорность. Об этом на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Президент Владимир Путин.

«Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне, по сути как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере», — заявил глава государства.

По его словам, эти страны решили, что Россия готова руководствоваться не своими национальными интересами, а чужими. Москва не раз предупреждала, что подобный подход не просто ведет в тупик, но и чреват нарастанием угрозы военного конфликта, однако никто не собирался нас слышать.

«Самонадеянность наших партнеров на Западе ну просто зашкаливала», — отметил Путин.