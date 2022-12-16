Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»
Президент РФ Владимир Путин своим указом исключил народных артисток России Чулпан Хаматову (соучредительницу фонда «Подари жизнь») и Ксению Раппопорт (попечительницу фонда «Дети-бабочки») из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, из попечительского совета «Круга добра» выведены основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы Лариса Фечина.
При этом в состав попечительского совета фонда введены уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Кроме того, российский лидер увеличил возраст пациентов, которые могут получать помощь от фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет. Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он анонсировал соответствующее решение, о чем сообщал «Татар-информ».
Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине, в марте этого года. Она переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник» (по ее словам, по просьбе заведующего труппой).