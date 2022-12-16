Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Президент РФ Владимир Путин своим указом исключил народных артисток России Чулпан Хаматову (соучредительницу фонда «Подари жизнь») и Ксению Раппопорт (попечительницу фонда «Дети-бабочки») из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, из попечительского совета «Круга добра» выведены основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы Лариса Фечина.

При этом в состав попечительского совета фонда введены уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Кроме того, российский лидер увеличил возраст пациентов, которые могут получать помощь от фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет. Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он анонсировал соответствующее решение, о чем сообщал «Татар-информ».

Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине, в марте этого года. Она переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник» (по ее словам, по просьбе заведующего труппой).

«Круг добра» — фонд помощи детям с орфанными заболеваниями, он был создан в январе 2021 года по инициативе Владимира Путина. Его учредитель — Министерство здравоохранения РФ. Организация в том числе помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в стране. «Круг добра» финансируется из средств, получаемых от повышения до 15% налоговой ставки на доходы физических лиц, которые превышают 5 млн рублей в год.