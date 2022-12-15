Путин предложил расширить полномочия фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра»

Для более эффективной помощи детям с тяжелыми заболеваниями нужно расширить полномочия фонда «Круг добра» – на это средства имеются, заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нужно развивать и усиливать направления его работы. Ресурсы для этого имеются», — приводит цитату главы государства ТАСС.

Путин поручил увеличить возраст пациентов, которым может оказывать помощь фонд, с 18 до 19 лет.