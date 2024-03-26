Путин ищет заказчика: ИГИЛ* или Украина – кто инициировал теракт в «Крокусе»

Владимир Путин провел совещание, посвященное принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам

Фото: kremlin.ru

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Нас интересует, кто заказчик»

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Нас интересует, кто заказчик. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», – сказал Президент России Владимир Путин после кровавого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Радикалы устроили «кровавую бойню» вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, 75 из них опознаны. Общее число пострадавших, по данным Минздрава Московской области, подходит к двум сотням – 182.

Как известно, российские силовики задержали 11 человек, подозреваемых в совершении теракта. Семь из них уже арестованы в связи с выдвинутым обвинением. При этом Следственный комитет просит суд арестовать восьмого обвиняемого.

Две версии: ИГИЛ* или Украина

Все задержанные дают показания. Исполнители, маршруты отхода через украинскую территорию уже известны. Однако главное – кто заказчик этого чудовищного преступления – пока неизвестно. Есть только версии и подозрения.

Российские эксперты, многие СМИ и общество склоняются к версии «украинского следа». Киевский режим уже не раз совершал атаки на мирных жителей Донецка, Белгорода (список можно продолжать). Если Киев в ответе за кровь жителей Подмосковья, то это мгновенный переход Украины в ранг террористического государства. Причем отмыть такой статус не смогут даже американцы.

Именно поэтому Белый дом умудрился уже в первые часы после теракта исключить участие администрации Владимира Зеленского в теракте и обвинить ИГИЛ* (Исламское государство*).

«Видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*», — сказал Путин.

Почему версия об ответственности ИГИЛ* выглядит сомнительно

Напомним, что ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответственность за произошедшее несет только ИГИЛ*. Позже данную мантру повторила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она утверждает, что в России об этом знают.

«Совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке», – подчеркнула она.

Однако версия, что ИГИЛ* выступает именно заказчиком, а не исполнителем теракта, разбивается о некоторые ставки. Исламское государство* в последние годы противодействует именно коллективному Западу. И Россия никак не конфликтует с Афганистаном. Об этом в своем телеграм-канале заявил известный политолог Сергей Марков.

Также известно, что официальных заявлений руководства ИГИЛ* о причастности к теракту не было. А эта запрещенная в России организация обычно публично берет на себя ответственность за свои, даже противозаконные, действия. О вине ИГИЛ* говорит США. Но можно ли им верить в вопросах, которые касаются Украины? Вопрос риторический. Некоторые, основываясь на речи российского лидера, полагают, что Путин и не верит.

«Судя по встрече с Бастрыкиным, активный допрос террористов в первые, самые важные и горячие часы после ареста пока никаких фактов, указывающих на украинский режим, не дал» Фото: kremlin.ru

Что указывает на Украину?

«Судя по видео Путина, он не сомневается, что заказчики теракта – это власти Украины. Но понимает, что это нужно доказать, что нужны факты. А найти их будет очень сложно. И, судя по его встрече с Бастрыкиным, активный допрос террористов в первые, самые важные и горячие часы после ареста пока никаких фактов, указывающих на украинский режим, не дал», – считает Сергей Марков.

Теракт в «Крокусе» может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима, – именно эти слова Путина, вероятно, имел в виду эксперт.

«Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину, кто их там ждал», – сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

Между тем сегодня глава ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему спецслужбы Украины.

Версия же с причастностью киевского режима имеет ряд логических «преимуществ». Ранее глава СБУ (Служба безопасности Украины) Василий Малюк** публично признавал ответственность Киева за террористическую атаку на Крымский мост. Напомним, теракт произошел в октябре 2022 года.

Также он дал подробное описание покушения на Захара Прилепина, убийства Владлена Татарского и многочисленных терактов в ДНР, ЛНР и других новых регионах России. Причем за эти теракты официально Киев не берет ответственность и не признает, отметил Малюк**.

Александр Бортников заявил, что теракт готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему спецслужбы Украины Фото: kremlin.ru

Почему Киеву выгоден теракт в Подмосковье

К чему сейчас серию откровений запускает СБУ? Есть версия, что СБУ и Зеленский всячески намекают, что теракт в «Крокусе» организовала Украина. С какой целью?

«Чтобы под давлением гнева Россия начала акции возмездия в духе ударов Израиля в секторе Газа. С массовыми убийствами мирных жителей Украины. Эти удары возмездия России Зеленский хочет конвертировать в резкое увеличение военной помощи от Запада: оружие, деньги, войска НАТО», – считает Марков.

И еще интересный нюанс. Бывший советник офиса Владимира Зеленского – Алексей Арестович** случайно или нет, но оговорился, что киевский режим убил людей в «Крокус Сити Холле».

«Они у нас в сутки убивают столько, сколько мы убили… сколько не мы убили, а сколько у них убили в этом теракте», — заявил Арестович на видео, опубликованном в соцсетях.

На самом деле, до официальных выводов российских силовиков нельзя исключать любой из этих двух версий – Украину или ИГИЛ* в роли заказчика теракта.

Сейчас же в Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. «Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», – сказал накануне Путин.

Также Президент России отметил, что общество отреагировало на трагедию единением, а не разладом. А именно на второй вариант рассчитывали «заказчики» теракта.

* Террористическая организация, запрещенная в России

** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов