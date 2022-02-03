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Ру Тат
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Политика
3 февраля 2022  13:08

Путин: Инициатива России о «зеленых коридорах» поможет преодолеть последствия пандемии

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Российская инициатива о запуске «зеленых коридоров» в торговле стала бы хорошей помощью для преодоления урона, нанесенного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в статье для китайского информагентства «Синьхуа» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что данное предложение Россия озвучила еще в 2020 году.

«Еще в марте 2020 года Россия предложила инициативу о „зеленых коридорах“ в торговле, исключающих любые санкции, политические и административные барьеры. Ее реализация — хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии», — говорится в публикации, приведенной пресс-службой Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Великобритания готовит проект санкций против любых лиц из России. 

#пандемия #Владимир Путин #торговля
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