Путин и Жапаров обеспокоены бездоказательными обвинениями ряда стран в кибератаках

Россия и Киргизия обеспокоены распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, которые приписывают некоторым странам. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств Владимира Путина и Садыра Жапарова. На полях заседания Евразийского экономического совета они выразили готовность к диалогу по этой проблеме.

Лидеры двух стран обратили внимание, современные информационные технологии стали все чаще использоваться в целях, несовместимых с поддержанием мира и согласия.

«Главы государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, – подчеркивается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня Путин прибыл в Бишкек на заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем также принимают участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также Президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.