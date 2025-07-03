Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом проходит в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что беседа еще продолжается.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует порекомендовать своему американскому коллеге обратить внимание на отечественную продукцию, так как, по его мнению, она имеет хорошие перспективы для продвижения на рынке США.