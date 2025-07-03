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Экономика 3 июля 2025 17:10

Путин намерен обсудить с Трампом продвижение российских брендов

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Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен сегодня провести телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом и обсудить продвижение отечественных брендов в Америке. Его слова приводит ТАСС.

Об этом Путин заявил во время осмотра экспозиции на форуме АСИ, посвященной российским брендам, которые активно развиваются на внутреннем рынке.

Глава государства отметил, что собирается предложить американскому лидеру обратить внимание на представленные продукты, поскольку, по его мнению, они обладают потенциалом для выхода на рынок США.

Продвижение российских товаров за рубежом соответствует целям национального проекта «Экспорт».

#бренды #Владимир Путин #Дональд Трамп #Россия и США
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