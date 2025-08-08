news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 14:12

Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа

Читайте нас в
Телеграм

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти 11 августа. В качестве возможного места ее проведения рассматривают Рим, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения», – цитирует издание сообщение американского телеканала.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. На данный момент ведется ее проработка.

Сам же Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

#Владимир Путин #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025