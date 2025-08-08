Встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти 11 августа. В качестве возможного места ее проведения рассматривают Рим, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения», – цитирует издание сообщение американского телеканала.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. На данный момент ведется ее проработка.

Сам же Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.