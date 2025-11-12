news_header_top
Политика 12 ноября 2025 16:59

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Фото: kremlin.ru

Россия и Казахстан заключили Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ на торжественной церемонии в Московском Кремле подписали президенты двух стран – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба российского лидера.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона придает декларации колоссальное значение. Подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус документа.

На данный момент Россия рассматривает в качестве отношений стратегического партнерства свои внешнеполитические связи с Венесуэлой, Индонезией, Ираном, Китаем и Северной Кореей, отмечает ТАСС.

По оценке Путина, в декларации «нашли отражение и планы по дальнейшему расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества».

Токаев в свою очередь заметил, что Казахстан подтвердил координацию действий с Россией в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и других организаций.

