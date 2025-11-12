В Кремле начались официальные переговоры Путина и Токаева

В Кремле начались переговоры Президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча началась с беседы в узком составе, после чего лидеры продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также в ходе переговоров планируется затронуть ключевые вопросы региональной и глобальной повестки дня.