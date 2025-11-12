news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 12 ноября 2025 14:54

В Кремле начались официальные переговоры Путина и Токаева

Читайте нас в
Телеграм

В Кремле начались переговоры Президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча началась с беседы в узком составе, после чего лидеры продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также в ходе переговоров планируется затронуть ключевые вопросы региональной и глобальной повестки дня.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #россия и казахстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025