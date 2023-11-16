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Политика 16 ноября 2023 15:52

Путин и Совбез обсудили исполнение решений по итогам крупных международных мероприятий

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Путин и Совбез обсудили исполнение решений по итогам крупных международных мероприятий
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. С докладом выступил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщается на сайте Кремля.

«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определённые решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», – предложил глава государства в начале встречи.

Во встрече приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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#Владимир Путин #совбез
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