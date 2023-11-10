Путин и Совбез обсудили, как повысить информационную безопасность России

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», – отметил в начале встречи глава государства.

С докладом выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. В совещании приняли участие Премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и др.