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Путин и Совбез обсудили, как повысить информационную безопасность России
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», – отметил в начале встречи глава государства.
С докладом выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. В совещании приняли участие Премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и др.
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