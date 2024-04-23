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Политика 23 апреля 2024 22:00

Путин и Шойгу оповещены о задержании замминистра обороны Иванова

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Президент России Владимир Путин оповещен о ситуации с задержанием замглавы Минобороны Тимура Иванова. Министр обороны Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, — приводит его слова РИА Новости. — Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу».

Ранее стало известно, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Минобороны #задержание
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