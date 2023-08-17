Путин запустил движение по МЦД-3

Фото: официальный сайт мэра Москвы

В Москве торжественно открыли движение по Третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и глава столичной администрации Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Новый маршрут протяженностью 85 км проходит через весь город и соединяет Зеленоград и подмосковное Раменское. Сейчас на линии расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками на метро.

В запуске пассажирского движения приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

Московские центральные диаметры – это так называемое наземное метро, объединяющее поезда метрополитена и пригородные электрички. 7 февраля Собянин сообщил, что уже в этом году МЦД планируется связать с Казанью.