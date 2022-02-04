Путин и Си Цзиньпин считают, что деятельность США и НАТО представляет угрозу

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин заявили о том, что военно-биологическая деятельность США и их союзников в НАТО представляет угрозу РФ и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО», — сказано в тексте заявления о международных отношениях, подписанного РФ и Китаем сегодня.

В ходе переговоров в Пекине Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность расширением НАТО на восток и призвали альянс отказаться от подходов времен «холодной войны» и прекратить наращивать свои военные силы на Украине.

Они также выступили против возвращения к противоборству крупных государств и заявили о необходимости строить отношения между странами на базе взаимного уважения.

«Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных», — отмечается в совместном заявлении.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином подробно изложил линию России на переговорах с США и их союзниками в Североатлантическом альянсе.