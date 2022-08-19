Путин и Си Цзиньпин планируют посетить саммит «двадцатки» на Бали

Президент России Владимир Путин и Председать КНР Си Цзиньпин подтвердили свое участие в саммите G20. Встреча лидеров «Большой двадцатки» состоится в ноябре на Бали, рассказал Bloomberg индонезийский лидер Джоко Видодо.

Накануне он провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы продовольственной безопасности и подготовку к предстоящему саммиту.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — цитирует его РБК.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес добавил, что Индонезия была бы рада организовать встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским или американским лидером Джо Байденом. Для этого нужно, чтобы они приняли очное участие в мероприятии и выразили заинтересованность в переговорах.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее США и Канада предлагали исключить Россию из G20, однако другие участники объединения выступили против этой идеи.