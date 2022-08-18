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Ру Тат
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Политика
18 августа 2022  13:17

Путин и Президент Индонезии обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Он поздравил народ Индонезии с национальным праздником — Днем независимости, который отмечался 17 августа, передает пресс-служба Кремля. 

Лидеры рассмотрели актуальные вопросы развития отношений между двумя странами с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Джоко Видодо в Россию. В частности, речь шла о продвижении ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере. 

С учетом председательства Индонезии в «Большой двадцатке» был затронут ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре 2022 года.

Также президенты обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Владимир Пути информировал Джоко Видодо о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.

#Владимир Путин
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