Путин и Президент Индонезии обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Он поздравил народ Индонезии с национальным праздником — Днем независимости, который отмечался 17 августа, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры рассмотрели актуальные вопросы развития отношений между двумя странами с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Джоко Видодо в Россию. В частности, речь шла о продвижении ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере.

С учетом председательства Индонезии в «Большой двадцатке» был затронут ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре 2022 года.

Также президенты обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Владимир Пути информировал Джоко Видодо о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.