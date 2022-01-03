Путин и Рахмон обсудили вопросы сотрудничества России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обменялись поздравлениями с наступившим новым, 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также в разговоре были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества.

«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, Президент Таджикистана находился в России 27–28 декабря. В первый день он провел переговоры с главой российского государства, а на следующий стал участником неформального саммита лидеров стран СНГ.