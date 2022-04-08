Путин и Рахмон обсудили продолжение сотрудничества в рамках ОДКБ и ШОС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обменялись поздравлениями с 30-летием установления дипотношений, а также обсудили темы двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, президенты условились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества. «В этом контексте отмечена важность последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Таджикистана в Россию в декабре 2021 года, а также продолжения тесной координации в рамках многосторонних организаций, прежде всего в СНГ, ОДКБ и ШОС», — говорится в сообщении Кремля.

В заключение Путин и Рахмон договорились о продолжении контактов.

Ранее Президент России направил коллеге из Таджикистана поздравление с юбилеем установления дипломатических отношений между странами.