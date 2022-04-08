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Официальная хроника
8 апреля 2022  11:05

Путин поздравил Рахмона с 30-летием установления дипотношений между РФ и Таджикистаном

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием установления дипотношений между двумя странами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«За прошедшие десятилетия нам удалось вывести российско-таджикские связи на уровень стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнул глава государства. 

Путин отметил, что между странами развивается содержательный политический диалог и плодотворное сотрудничество на торгово-экономическом, гуманитарном, научно-техническом направлениях. Стороны конструктивно взаимодействуют в противостоянии угрозам региональной безопасности и координируют усилия в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, ООН и других структур.

Путин также выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между РФ и Таджикистаном отвечает коренным интересам дружественных народов. 

Президент России пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана — счастья и благополучия.

#Владимир Путин #Эмомали Рахмон
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