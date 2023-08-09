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Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС в ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Они говорили о практическом сотрудничестве государств, уделив особое внимание торгово-экономическим и инвестиционным связам, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили актуальную повестку, в частности предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге.
Кроме того, Рамафоса дал положительный отзыв завершившемуся саммиту «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. По его мнению, решения, принятые за время мероприятия, поспособствуют укреплению сотрудничества России с африканскими странами.
Напомним, что саммит в Йоханнесбурге состоится 23–24 августа. Президент России не отправится в ЮАР, а будет принимать участие в мероприятии в режиме ВКС.
Напомним, что в рамках саммита «Россия — Африка» Владимир Путин провел встречу с лидерами семи африканских стран. Итогом переговоров стало совместное заявление, касающееся мирной инициативы по Украине и зерновой сделки.
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