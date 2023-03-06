©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин и Раиси позитивно оценили развитие российско-иранских отношений
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Лидеры дали оценку отношениям государств, а также обсудили сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», — отмечается в сообщении.
В заключение президенты договорились поддерживать контакты.
Напомним, что это не первые телефонные переговоры Владимира Путина за сегодня. Ранее он пообщался с Касым-Жомартом Токаевым – Президентом Казахстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»