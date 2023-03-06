Путин и Раиси позитивно оценили развитие российско-иранских отношений

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Лидеры дали оценку отношениям государств, а также обсудили сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», — отмечается в сообщении.

В заключение президенты договорились поддерживать контакты.

Напомним, что это не первые телефонные переговоры Владимира Путина за сегодня. Ранее он пообщался с Касым-Жомартом Токаевым – Президентом Казахстана.