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Путин и Токаев обсудили развитие сотрудничества в энергетике и транспортной сфере
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Лидеры также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя странами и условились о продолжении контактов.
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