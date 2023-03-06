Путин и Токаев обсудили развитие сотрудничества в энергетике и транспортной сфере

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Лидеры также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя странами и условились о продолжении контактов.