news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 6 марта 2023 12:37

Путин и Токаев обсудили развитие сотрудничества в энергетике и транспортной сфере

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Лидеры также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя странами и условились о продолжении контактов.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное