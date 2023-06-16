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Политика 16 июня 2023 12:15

Президенты России и ОАЭ осмотрели стенды на ПМЭФ

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Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Вместе они осмотрели стенды Объединенных Арабских Эмиратов, представленные на форуме.

Как сообщили РИА Новости, после изучения выставки у них запланированы переговоры тет-а-тет. Вчера пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также анонсировал выступление Путина на форуме.

ПМЭФ стартовал 15 июня и продлится до 17 июня. Его главной темой в этом году стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участие в форуме принял Раис РТ Рустам Минниханов. Он провел несколько рабочих встреч и подписал соглашения о сотрудничестве Татарстана с другими регионами – Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.

#ПМЭФ #Владимир Путин #политика
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