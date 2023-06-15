Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участие главы государства в форуме запланировано на завтра, 16 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ориентировочно на два часа эта пленарка намечена. Будет большое выступление президента и затем дискуссия», — цитирует Пескова РИА Новости. Раскрыть имя модератора пленарного заседания он пообещал позже.

Напомним, ПМЭФ стартовал накануне и продлится до 17 июня. Его главной темой в этом году стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Участие в форуме принимает Раис РТ Рустам Минниханов. Сегодня он провел несколько рабочих встреч и подписал соглашения о сотрудничестве Татарстана с другими регионами – Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.