Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

«Пашинян подчеркнул, что хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, однако ситуация из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении остается очень напряженной», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Путин и Пашинян также затронули вопросы, связанные с обращением Армении в ОДКБ. Ранее ОДКБ решила отправить на армяно-азербайджанскую границу миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для изучения ситуации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что в ночь с 15 на 16 сентября Президент РФ действительно общался с армянским Премьер-министром.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана ухудшилась в ночь на вторник, 13 сентября. Армянская сторона сообщила об ударах с помощью артиллерии и беспилотников, в том числе и по гражданской инфраструктуре, а азербайджанская — об обстрелах и диверсиях. Оба государства признали наличие потерь и возложили друг на друга ответственность за эскалацию. Позднее Минобороны Армении заявило, что 14 сентября в 19.00 по Москве огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен.