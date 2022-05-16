Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и экономические вопросы

Президент России Владимир Путин встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава государства провел серию встреч с главами стран-участниц ОДКБ после саммита в Москве и обсудил с ними вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, с Пашиняном Путин обсудил вопросы региональной безопасности, в том числе нагорно-карабахского конфликта, а также товарооборот России и республики.

«Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы — уже в трехстороннем формате, вместе с нашими партнерами из Азербайджана», — подчеркнул Президент России.

Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за теплый прием и организацию юбилейного саммита ОДКБ. Он напомнил, что менее месяца назад уже посетил Россию с первым официальным визитом, диалог постоянно поддерживается по телефону, но тем не менее двусторонняя повестка остается очень насыщенной.

«По поводу экономики: хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте-месяце намечается активизация двусторонних экономических отношений, конечно же, мы отмечаем инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса — инвестировать в Армению. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армению», — заявил Премьер республики и поблагодарил собеседника за интерес к Армении.

Он выразил уверенность, что в беседе также будет затронута роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что саммит в Москве был посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, а также 20-летию создания организации. Итогом встречи глав стран-участниц стало совместное заявление, в котором они заявили о готовности к взаимодействию с НАТО, углублению сотрудничества с ООН и указали ряд международных проблем, вызывающих обеспокоенность организации.