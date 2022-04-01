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Ру Тат
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Политика
1 апреля 2022  21:42

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Президент России Владимир Путин вновь провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны в том числе подтвердили необходимость поддержания стабильности в регионе и соблюдения трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, которые были достигнуты 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Накануне российский Президент уже проводил телефонные разговоры с Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #телефонные переговоры #Никол Пашинян
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