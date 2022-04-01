Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин вновь провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны в том числе подтвердили необходимость поддержания стабильности в регионе и соблюдения трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, которые были достигнуты 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Накануне российский Президент уже проводил телефонные разговоры с Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о чем сообщал «Татар-информ».