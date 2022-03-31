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Политика
31 марта 2022  16:38

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, в том числе вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

«Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — отмечается в сообщении.

Также стороны условились о продолжении контактов.

#нагорный карабах #Владимир Путин #Никол Пашинян #Ильхам Алиев
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