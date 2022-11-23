Путин и Пашинян обсудили разблокирование транспортных артерий в регионе

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и разблокирование транспортных артерий в Закавказье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий», — заметил Путин на открытой части встречи с Пашиняном, которая состоялась после саммита ОДКБ в Ереване.

Премьер-министр Армении в свою очередь упомянул необходимость обсудить соблюдение трехсторонних договоренностей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заключенных с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (эти документы предполагают в том разблокирование международных транспортных коридоров — прим. Т-и).

«Это очень важные вопросы, которые, конечно же, мы должны обсудить, и обсудить повестку, которая, мы надеемся, приведет к долгосрочному миру в нашем регионе», — добавил Пашинян.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам прошедшего в Ереване саммита.