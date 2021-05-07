Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также обменялись поздравлениями с наступающей 76-й годовщиной Победы.

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств», — отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Президент России и Премьер Израиля выразили солидарность в противодействии пересмотру итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицанию Холокоста. Также Владимир Путин попросил передать поздравления ветеранам, проживающим на территории Израиля.

Ранее российский лидер обсудил производство российской вакцины и борьбу с распространением Covid-19 с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.